L'Italia femminile premiata con la Mela d'Oro del premio Marisa Bellisario

Ct Bertolini e Linari ricevute al Quirinale con altre premiate

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La ct dell'Italia, Milena Bertolini, e le azzurre Elena Linari, Elisa Bartoli e Annamaria Serturini ricevono nel pomeriggio, a nome della squadra, la Mela d'Oro della 34/a edizione del premio Marisa Bellisario. Un riconoscimento non solo per il talento, l' energia e l'impegno con cui hanno raggiunto traguardi importanti ma anche per aver avvicinato tante ragazze allo sport e conquistato il cuore degli italiani. La cerimonia di premiazione si svolge nel corso della registrazione dell'evento tv "Donne che fanno la differenza", che andrà in onda su Rai1 il prossimo 17 luglio. "E' motivo di grande orgoglio per la Nazionale - ha commentato Bertolini - ricevere un premio così prestigioso, pertanto desidero ringraziare la Fondazione a nome di tutta la squadra". In mattinata. la ct ed Elena Linari, con le altre premiate di questa edizione, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Le quasi 600 Mele d'Oro assegnate nell'arco di trentatré anni - ha detto il Capo dello Stato - sono non soltanto una bella stori, ma esprimono, più che una rivendicazione di autentica condizione di parità, la consapevolezza che un'effettiva parità donna-uomo fa crescere il nostro Paese; provoca, produce, determina una crescita sociale, economica, di vita del Paese. D'altra parte, le Mele d'Oro sottolineano come sia stata, e sia in corso, una forte crescita del ruolo femminile, pur se non mancano ancora disparità e condizioni da rimuovere, emerse in maniera ulteriormente grave per effetto della crisi dopo la pandemia. Anche per questo motivo, questo incontro è una bella occasione per sottolineare e ricordare ancora una volta come sia un obiettivo fondamentale della Repubblica l'effettiva parità". (ANSA).