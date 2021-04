La Fiorentina Primavera batte la Lazio 2-1 e conquista la terza Coppa Italia consecutiva

Allo stadio Tardini di Parma, la Fiorentina Primavera batte i pari età della Lazio per 2-1 in finale e conquista la terza Coppa Italia consecutiva. Una doppietta di Spalluto nel corso del primo tempo, è bastata ai giocatori di Aquilani per superare i biancocelesti, che avevano accorciato le distanze nella ripresa con Bertini. Un tris storico per il club di Commisso, che almeno nel settore giovanile è già riuscito nell'impresa di alzare due trofei consecutivi.