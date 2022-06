La Juventus torna Villar Perosa dopo 2 anni: il 3 agosto la consueta amichevole in famiglia

La Juventus torna a Villar Perosa per la consueta amichevole in famiglia contro la Primavera o l'Under 23. L'appuntamento, dopo due anni di stp forzato causa pandemia, è per mercoledì 3 agosto. L'annuncio della partita - una sfida in famiglia che si gioca dal lontano 1959 e diventata una vera e propria tradizione - è stato dato dal sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre, attraverso la sua pagina Facebook: "A Villar Perosa....3 agosto 2022. Un legame vero, la nostra storia bianconera!!".