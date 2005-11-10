Ufficiale Il Treviso non si ferma: per l'attacco arriva il jolly Ciuferri. Era al Trapani

Il classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo dopo l'esperienza in Sicilia: "Ho scelto questa piazza per il progetto"

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Flavio Ciuferri. Jolly offensivo classe 2004, romano, Flavio nasce calcisticamente a centrocampo, ma nel corso degli anni avanza progressivamente il suo raggio d’azione, affermandosi come esterno offensivo capace di giocare su entrambe le corsie, oltre ad essere abile, all’occorrenza, ad agire anche sulla trequarti o come seconda punta". Con questo comunicato il club veneto neopromosso in Serie C ha annunciato l'ennesimo colpo di mercato di questa finestra estiva di mercato.

La carriera

Dopo le esperienze nelle giovanili della Vigor Perconti e della Lodigiani, la Roma lo veste di giallorosso, facendogli iniziare un lungo percorso che si concluderà con l’U19. Il Giugliano, in Serie C, lo nota e ne acquisisce le prestazioni sportive: in gialloblù l’esterno offensivo dimostra subito le sue qualità, conquistando rapidamente un posto da titolare e mettendosi in evidenza per continuità e qualità, tanto che al termine della stagione 2024/25 viene premiato come Miglior Giovane del Girone C di Serie C.

Dopo un anno e mezzo al Trapani, Flavio è ora pronto a iniziare un nuovo percorso con la maglia biancoceleste. Grazie alla sua versatilità, qualità e capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, rappresenterà un’importante soluzione offensiva a disposizione di mister Gorini.

Le sue prime parole

Ciuferri ai canali ufficiali del club: "Ho scelto Treviso sia perché si tratta di una piazza storica che per il progetto, che è serio e ambizioso, punta tanto nei giovani. L’obiettivo di squadra è innanzitutto la salvezza, ma sognare non costa nulla: siamo forti, ci sono giocatori che hanno fatto categorie alte e importanti, giovani di prospettiva che vogliono fare bene. Spero di fare qui il mio exploit definitivo: voglio contribuire per il bene della squadra, fare gol e assist".