Lazio, controlli medici alla clinica Paideia per Akpa Akpro: da valutare per il Crotone

vedi letture

Controlli medici alla clinica Paideia per il centrocampista della Lazio, Akpa Akpro. Il giocatore dovrà essere valutato nel corso dei prossimi giorni per capire se potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima gara dei biancocelesti in programma per venerdì alle 15 all'Olimpico contro il Crotone e nella giornata di domani potrebbero arrivare novità sulle sue condizioni fisiche.