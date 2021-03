Lazio, Lazzari in gruppo ma contro il Bayern non verrà rischiato. Caicedo provato con Immobile

Allenamento mattutino per la Lazio che continua la preparazione in vista della gara contro il Bayern Monaco di mercoledì. Al termine di un'attivazione muscolare, seguita da un torello a massimo un tocco circolazione del pallone, la squadra ha svolto un'ampia fase tattica in vista del Bayern Monaco. Una serie di movimenti difensivi e offensivi ha poi concluso la seduta. Manuel Lazzari ha svolto l'intera seduta in gruppo, ma non verrà rischiato. Mercoledì in attacco dovrebbe toccare a Caicedo, provato oggi a lungo con Immobile.