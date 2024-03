Lazio-Milan, De Grandis tuona: "Gli inadeguati restino a casa"

vedi letture

Stefano De Grandis spara a zero sull'arbitro Di Bello.

Il giornalista di Sky Sport non ha gradito in particolar modo l'espulsione nel finale per Matteo Guendouzi.

Queste le sue parole:

"Chi è inadeguato resti a casa. Se al 94esimo un giocatore generoso come Guendouzi subisce una trattenuta reiterata, dopo aver corso tantissimo, in 9 uomini contro 11 e dopo dà una spinta all'avversario, non puoi mandarlo fuori.

Quante giornate di stop dobbiamo dare a Di Bello adesso?

O lo mandiamo in Serie B o sta fermo più giornate di Guendouzi che non so quante giornate di qualifica prenderà".