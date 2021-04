Le aperture inglesi su Man United-Roma 6-2: "Secondo tempo da urlo e Cavani masterclass"

vedi letture

Grande esaltazione dei quotidiani e dei siti inglesi dopo il successo per 6-2 del Manchester United contro la Roma. "Cavani e Bruno Fernandes guidano l'assalto del secondo tempo", scrive il Daily Mail. "Cavani masterclass, la squadra di Solskjaer mette un piede in finale", è invece l'apertura del The Sun. Quindi l'analisi del Daily Mirror: "Splendido secondo tempo di tutti i Red Devils, ma il piede in finale lo mettono Cavani e Bruno Fernandes".