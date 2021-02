Lega Pro e sei club di Serie C al Master su eSports

Studenti presentano idee e proposte per attrarre nuovi sponsor

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Idee e proposte per attrarre nuovi sponsor e ingaggiare i tifosi: vengono da 34 giovani studenti e sono rivolte a sei club di Serie C e alla Lega Pro, "tutti accomunati da un'unica volontà, essere protagonisti nel mercato eSports. Da questa premessa -informa la Lega Pro- "nascono i project work che i partecipanti al Master SBS hanno realizzato per 6 club di Serie C, il Como 1907, l'AlbinoLeffe, l'SS Monopoli, il Ravenna FC, la Pro Vercelli e il Teramo Calcio. "La sfida per gli studenti è stata quella di fornire ad ogni club, in meno di 48 ore, idee e piani concreti per coinvolgere il territorio, gli sponsor, i tifosi in iniziative a tema eSports". "I dirigenti dei club di Serie C -si legge nella nota- con entusiasmo si sono approcciati ad una collaborazione di fatto nuova per il mondo Lega Pro. Hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la sfera della formazione professionale affrontando con il Master SBS un dialogo proficuo e stimolante". (ANSA).