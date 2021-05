Lega Pro, Vulpis sulla Coppa Italia: "La commissione ha portato i suoi frutti"

Il vice presidente della Lega Pro Marcel Vulpis ha commentato su Twitter la decisione di allargare la Coppa Italia anche a quattro squadre di Serie C dalla prossima stagione, modificando così ulteriormente il format della competizione: "L’eccellenza sportiva della Serie C torna in Coppa Italia grazie al dialogo aperto dalle nostre 2 leghe a partire da Paolo Dal Pino. La commissione creata per gestire la querelle ha portato i suoi frutti".