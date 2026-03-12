Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lega Serie A e Unar insieme per campagna contro il razzismo

Lega Serie A e Unar insieme per campagna contro il razzismo
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 12:57Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Iniziative per la 29/a e la 30/a giornata di Serie A

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Lega Calcio Serie A e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del consiglio dei ministri in occasione della 29ma e 30ma giornata di Serie A e in concomitanza con la XXII settimana di Azione contro il razzismo (14-22 marzo 2026), lanciano la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out". Ciascun calciatore, allenatore e ufficiale di gara riceverà in dono negli spogliatoi la maglia "Keep Racism Out" e il Manifesto della Lega Calcio Serie A e Unar contro il razzismo mentre in ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa. I capitani delle squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata: sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà presente la patch "Keep Racism Out", mentre sui kit indossati dalle bambine e dai bambini del cerimoniale di gara verrà applicata la patch Unar. I maxischermi trasmetteranno lo spot della campagna con Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri. Nel pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste porteranno sulla propria giacca l'adesivo dell'iniziativa. I tecnici e dirigenti leggeranno, inoltre, un appello per contrastare ogni forma di discriminazione. In televisione, in Italia e all'estero, andrà in onda una grafica dedicata all'iniziativa poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

"La Lega Calcio Serie A è sempre in prima linea nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione con la propria campagna di sensibilizzazione 'Keep Racism Out'", ha detto il presidente Ezio Simonelli. "Sensibilizzare tifosi, atleti e nuove generazioni è fondamentale", ha sottolineato Mattia Peradotto, direttore Unar. L'impegno condiviso di Lega Calcio Serie A e Unar è riassunto nel Manifesto della campagna "Keep Racism Out": "Oot. Una parola. Una scelta". (ANSA).

Articoli correlati
Senza rigori sarebbe tutta un’altra classifica per Napoli (e Lecce) Senza rigori sarebbe tutta un’altra classifica per Napoli (e Lecce)
Palladino otterrà quello che è sfuggito a Gasperini? Palladino otterrà quello che è sfuggito a Gasperini?
Non è un semplice derby regionale, è l'incubo dei rigoristi! Non è un semplice derby regionale, è l'incubo dei rigoristi!
Altre notizie Altre Notizie
Lega Serie A e Unar insieme per campagna contro il razzismo Lega Serie A e Unar insieme per campagna contro il razzismo
Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo... Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo concreto
Se la Juventus perde Spalletti fa il peggior affare di sempre! Il pensiero di Francesco... Se la Juventus perde Spalletti fa il peggior affare di sempre! Il pensiero di Francesco Repice
Oggi in TV, dove vedere Bologna-Roma di Europa League e Fiorentina-Rakow di Conference... Oggi in TV, dove vedere Bologna-Roma di Europa League e Fiorentina-Rakow di Conference
Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 marzo Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 marzo
L'Inter lancia "Inter The Opus - 118 Marquee Edition": libro da collezione da 34... L'Inter lancia "Inter The Opus - 118 Marquee Edition": libro da collezione da 34 kg, costa 19.000 euro
Kings League, 2^ giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie... Kings League, 2^ giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie A
"City of Rome", nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking football... "City of Rome", nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking football
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
3 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
5 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.1 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
Immagine top news n.2 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.3 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.4 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
Immagine top news n.5 Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez
Immagine top news n.6 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.7 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le due vie per il rinnovo di Spalletti. Milan, ieri pranzo Allegri-Furlani: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'Udinese aspetta la Juventus, sold out e attacco titolare
Immagine news Serie A n.3 Vieri finisce sotto i ferri: rimosso un frammento osseo che 'Bobo' aveva ad un ginocchio
Immagine news Serie A n.4 Parma, a breve la conferenza pre-Torino di mister Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Binotto verso Bologna-Roma: "Ecco cosa cambia tra sfidarsi in Serie A e in Europa"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off
Immagine news Serie B n.2 Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più
Immagine news Serie B n.3 Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"
Immagine news Serie B n.6 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Immagine news Serie C n.5 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?