live Coronavirus, Handanovic positivo al Covid-19. Euro2020: il piano della UEFA

19.12 - Inter, anche Handanovic positivo al Covid-19 - Samir Handanovic positivo al Covid-19: lo rivela l'Inter sul proprio profilo sito ufficiale, di seguito il comunicato ufficiale. "FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione". Si allarga dunque il cluster nerazzurro: solo ieri era stata la volta di Danilo D'Ambrosio, anche lui immediatamente isolato nella propria abitazione. Per entrambi dunque assenza scontata nel prossimo turno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Sassuolo.

17.30 - Il bollettino della Protezione civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 369.084 tamponi e individuati 23.059 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 539.008, 2.893 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 431 persone affette da Coronavirus per un totale di 103.432 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 539.008 (+2.893)

Deceduti: 103.432 (+431)

Dimessi/Guariti: 2.639.370 (+19.716)

Ricoverati: 29.834 (+480) di cui in Terapia Intensiva: 3.317 (+61)

Tamponi: 45.540.778 (+369.084)

Totale casi: 3.281.810 (+23.059, +0,71%)

16.02 - Euro 2021, UEFA al lavoro: "Non ci saranno gare senza tifosi". Ecco il piano di Ceferin - L'Uefa sta lavorando a un piano per garantire che ad ogni partita degli Europei di calcio venga giocata di fronte ai tifosi. Sospeso per il 2020 a causa della pandemia di Coronavirus, il campionato europeo rinviato alla prossima estate si terrà in 12 paesi diversi. Questo significa che l'Uefa offre l'opportunità di tagliare e cambiare le sedi se una città ospitante insiste nella volontà di far disputare le partite a porte chiuse. "Se una città propone uno scenario senza tifosi" le partite che si terranno lì "potrebbero" essere spostate "in città in grado di accogliere i tifosi", ha detto l'Uefa. Il presidente della federazione, Aleksander Ceferin, ha assicurato al quotidiano croato Sportske Novosti che l'evento dall'11 giugno all'11 luglio non sarà "organizzato davanti a tribune vuote". "Ogni città ospitante garantisce la presenza dei tifosi", ha detto. Mentre il diffondersi di varianti ultra-contagiose del Covid-19 esclude qualsiasi allentamento delle restrizioni, il criterio "tifosi obbligatori" potrebbe vedere il torneo ridotto da tenersi in "10 o 11 paesi", ha indicato Ceferin. Le città ospitanti hanno tempo fino al 7 aprile per far sapere alla Uefa quali sono i loro scenari in termini di partecipazione prima di una riunione del comitato esecutivo il 19 aprile, alla vigilia del congresso annuale della federazione a Montreux. Il formato multi-sede, sebbene complesso, offre agli organizzatori la flessibilità per affrontare le questioni derivanti dalla pandemia. "Se non possiamo più fare nulla in un paese, ce ne sono ancora 11 in cui sono già in corso i preparativi", ha detto il consigliere per la salute della Uefa Daniel Koch all'inizio del mese

13.58 - Tebas annuncia: "Puntiamo al ritorno del pubblico per fine aprile. Lo stabiliremo dopo Pasqua" - Nel corso di un incontro con i media spagnoli, Javier Tebas ha annunciato importanti novità sul ritorno del pubblico negli stadi: "Alla fine di aprile potremo iniziare ad avere una percentuale di pubblico negli stadi. Dopo Pasqua si potrà fissare una data. Tutti sono molto cauti, Pasqua sarà un momento chiave per vedere come si stanno evolvendo le cose".

13.13 - Quarantena dopo le trasferte in UK, il 3 aprile c'è il Lipsia: scontro Bayern-Nazionali - Il Bayern Monaco potrebbe "negare" due delle sue stelle alle rispettive Nazionali per i prossimi impegni. L'Austria di David Alaba affronterà la Scozia a Glasgow il 25 marzo, mentre la Polonia di Robert Lewandowski si recherà in Inghilterra, a Wembley, il 31 marzo. Se i due giocheranno nel Regno Unito, dovranno essere messi in quarantena al loro ritorno in Baviera a causa delle restrizioni imposte dal governo tedesco per la pandemia. E ciò impedirebbe loro di partecipare allo scontro contro il Lipsia, previsto per il 3 aprile.

12.50 - Spezia, quarto positivo al Covid-19: è Nahuel Estevez, attualmente asintomatico - Altre cattive notizia in casa Spezia. Il centrocampista Nahuel Estevez è infatti risultato positivo al Covid-19: si tratta del quarto positivo nel Gruppo Squadra dei liguri, dopo Provedel, un calciatore non comunicato e un membro dello staff, anche lui anonimo: "Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo".

11.18 - Speranza: "Eventi non incrinano fiducia, campagna va avanti" - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato: "Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delle dosi che avremo a disposizione, l'auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall'Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo

livello di sicurezza".

10.50 - Negativi tutti i test rapidi, l'Inter attende l'esito dei tamponi molecolari. E c'è il caso dei nazionali - La notizia della positività di D'Ambrosio ha fatto scattare in casa Inter tutte le procure mediche necessarie ad Appiano: tutto il gruppo squadra di Conte è in isolamento fiduciario. Giocatori e staff - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ieri hanno effettuato due giri di tamponi. I primi, rapidi, hanno dato tutti esito negativo. Per il risultato dei molecolari bisogna invece aspettare oggi. Oggi stesso, tra l’altro, i giocatori effettueranno comunque altri tamponi. E se tra oggi e domani il gruppo al completo risulterà negativo, allora Conte potrà ragionevolmente tirare un sospiro di sollievo in vista del Sassuolo. La speranza del tecnico è evitare quanto accaduto durante la sosta delle nazionali di ottobre, prima del derby d’andata con il Milan.

09.25 - Ema: "AstraZeneca, giovedì la decisione finale" - Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema: "La fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale importanza. La decisione finale dell'Ema sarà data giovedì. E' prioritario arrivare ad una conclusione chiara per capire se ci sono nessi tra vaccinazioni ed eventi tromboembolici".

MERCOLEDÌ 17 MARZO

23.55 - RMC Sport - Tanti positivi fra giocatori e staff: il PSG chiude il suo centro di formazione - Torna l'incubo Covid-19 in casa Paris Saint-Germain. Il club della capitale deve fare i conti con diversi casi di positività nel settore giovanile. Secondo quanto riporta RMC Sport, i rossoblu dovrebbero chiudere ancora una volta il centro di formazione fino a nuovo ordine, operazione già effettuata a febbraio scorso.

20.36 - Covid, 12 membri nel nuovo Cts coordinato da Franco Locatelli - Sarà composto da 12 membri il nuovo Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute e il nuovo coordinatore sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. A stabilirlo sarà un'ordinanza del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio.

18.36 - Scomparsa Vanacore, rinviata Cavese-Catanzaro - Rinviata la sfida tra Cavese e Catanzaro, il comunicato ufficiale: "La Lega, a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, Allenatore in Seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00".

18.02 - Ceferin avverte: "Europeo con tifosi o cambiamo le sedi" - Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato una intervista alla tv inglese 'Sky Sports' e s'è mostrato tassativo sulla presenza dei tifosi al prossimo Europeo. "Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione", ha detto Ceferin che ha poi avvisato le 12 città ospitanti. "Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite". Il 20 aprile è il giorno in cui la UEFA darà certezza sulle città che ospiteranno l'Europeo: "Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste".

17.32 - I dati sulla pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 369.375 tamponi e individuati 20.396 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 536.115, 5.758 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 502 persone affette da Coronavirus per un totale di 103.001 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 536.115 (+5.758)

Deceduti: 103.001 (+502)

Dimessi/Guariti: 2.619.654 (+14.116)

Ricoverati: 29.354 (+859) di cui in Terapia Intensiva: 3.256 (+99)

ìTamponi: 45.171.694 (+369.375)

Totale casi: 3.258.770 (+20.396, +0,63%)

16.31 - D'Ambrosio positivo: "Solo un po' di febbre e stanchezza" - Danilo D'Ambrosio, esterno dell'Inter, pubblica su Instagram un ringraziamento a chi ha avuto un pensiero per lui in questo momento di difficoltà, dopo la notizia della positività al Covid-19: "Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell'attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto Danilo".

16.10 - La Cavese piange il tecnico in seconda Antonio Vanacore - "La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile".

15.30 - De Zerbi: "Toro in grande forma prima del Covid" - Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della sfida al Torino, recupero previsto per domani: "Vincere a Torino è stato difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà nei prossimo perché il Torino è una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento del Covid ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l'hanno dimostrato contro l'Inter. Sarà una gara difficile. Andremo lì per cercare di vincere, ci servono punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime 7".

13.36 - Nuovo caso nell'Inter: D'Ambrosio positivo - "FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario", la prossima sfida dei nerazzurri è contro il Sassuolo.

12.14 - A Milano si è spento Marco Bogarelli - E' morto questa notte per Covid Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di 're' dei diritti tv. Sky rivela che il contagio è arrivato una decina di giorni fa, l'ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale.

11.58 - Si allarga il numero di contagiati al Covid-19 in casa Pordenone - Il club neroverde ha diramato, in merito, un nuovo comunicato: "Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 3 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC".

10.35 - Speranza: "Stop ad AstraZeneca deciso dopo un confronto con i tedeschi, attendiamo fiduciosi il giudizio Ema" - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato sul caso dello stop momentaneo alla somministrazione del vaccino AstraZeneca: "La decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini, il Paul-Ehrlich-Institut. C’è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela".

MARTEDÌ 16 MARZO

20.02 - Il comunicato della Pergolettese, altri positivi - Di seguito il comunicato del club: "L'U.S. Pergolettese comunica, che nell’ultimo test di tamponi effettuati, sono state rilevate altre 3 positività tra i giocatori del gruppo squadra. Il numero dei positivi attuali sale a otto: tutti sono in isolamento e in costante controllo tra lo staff medico della società e l’Azienda Sanitaria territoriale. I controlli continueranno ogni 48 ore, come previsto dal protocollo sanitario".

17.50 - I numeri di oggi della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 179.015 tamponi e individuati 15.267 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 530.357, 909 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 354 persone affette da Coronavirus per un totale di 102.499 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 530.357 (-909)

• Deceduti: 102.499 (+354)

• Dimessi/Guariti: 2.605.538 (+15.807)

• Ricoverati: 28.495 (+895)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.157 (+75)

• Tamponi: 44.802.319 (+179.015)

Totale casi: 3.238.394 (+15.267, +0,47%)

16.24 - Aifa: vietato il vaccino AstraZeneca in tutta Italia - L'Aifa ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 "su tutto il territorio nazionale". Tale decisione, spiega l'Agenzia, "è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". L'Aifa, "in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione". Infine, l'Agenzia del Farmaco "renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".

15.40 - Berlusconi a Galliani: "Guarisci presto, abbiamo bisogno di te" - Il presidente del Monza Silvio Berlusconi - che nei mesi scorsi ha contratto il Covid - ha lanciato un messaggio all'Ad brianzolo Adriano Galliani, in ospedale proprio perché risultato positivo al virus: "Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. Gli mando un grande abbraccio affettuoso e gli “ordino” di sbrigarsi a guarire: abbiamo bisogno di lui per portare il Monza in serie A".

12.21 - Pozzo: "10.000 tifosi potrebbero entrare alla Dacia Arena" - Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi: "Supereremo senz'altro tutte queste gravi difficoltà legate alla pandemia. I progetti legati allo stadio sono ritardati da ciò e dalla burocrazia. I programmi, comunque, sono chiari e l’Udinese deve crescere ed essere tra le prime dieci. Mi preoccupa continuare senza tifosi e che questo crei una disaffezione, perdendo quel pubblico, essenziale per noi e per la squadra, che si era consolidato negli anni. Il pubblico è tutto ed io non mi abituo senza. Bisogna stare attenti al fatto che non cambino le abitudini e che non si segua più il calcio con la passione avuta sin qui. A Udine, con gli apparati testati in Udinese-Fiorentina, credo che 10.000 tifosi possano tranquillamente entrare alla Dacia Arena in assoluta sicurezza. Bisogna, però, tener conto che il tempo passa velocemente e il campionato tra due mesi è finito, quindi, non so se ce la faremo. Noi, comunque, come società ce la stiamo mettendo tutta affinché chi di dovere intervenga per organizzare eventualmente una presenza di pubblico limitata con questi apparati".

11.30 - I nuovi colori delle regioni - Da oggi, lunedì 15 marzo, entrano in vigore i nuovi colori delle regioni. Nei giorni scorsi infatti, tenuto conto del monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia, il ministro Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. Ecco i colori di tutte le regioni e, in base ai nuovi provvedimenti, cosa si può fare e non fare nei diversi territori (in cui, comunque, possono essere disposte altre restrizioni locali)

Tranne la Sardegna, che rimane in zona bianca, il resto dell’Italia è rossa oppure arancione. Nella fascia di rischio più alta ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Bolzano è arancione, ma ha restrizioni locali da zona rossa.

LUNEDÌ 15 MARZO