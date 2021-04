live Coronavirus, Speranza: "Sulle riaperture rischio ragionato, per questo chiedo aiuto"

12.29 - Riunione Cts su pass spostamenti non prima di domani - Non ci sarà prima di domani la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass annunciato dal governo per gli spostamenti anche nelle regioni arancioni e rosse. L'incontro, secondo quanto si apprende, non è ancora stato fissato ma è probabile che si terrà martedì. Sul tavolo degli esperti dovrebbe esserci anche il protocollo delle riaperture messo a punto dalle regioni mentre al momento non è stato chiesto un parere sulla ripresa della scuola in presenza.

10.25 - Speranza: "Sulle riaperture rischio ragionato, serve aiuto" - "Siamo in una situazione diversa, possiamo permetterci alcune aperture, abbiamo puntato agli spazi all'aperto nel mese di maggio. Abbiamo scelto la scuola che credo sia l'architrave della nostra società da cui ripartire anche per dare un segnale di fiducia ai nostri ragazzi fino adesso in dad. Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico, vogliamo che tornino in presenza i ragazzi. Ci assumiamo un po' di rischio? Si, c'è un elemento di rischio, un rischio ragionato e per questo chiedo una mano". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Rai3.

LUNEDÌ 19 APRILE