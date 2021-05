live Coronavirus, tutte le ultime sul coprifuoco e le riaperture. Il bollettino odierno

23.54 - De Siervo: "Contenti di aver riportato il pubblico allo stadio per la Coppa Italia" - Luigi De Siervo, presidente della Lega Calcio, ha parlato nel corso di un webinar organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo "La Coppa degli Italiani" rilasciando queste dichiarazioni: "Questa finale suggella un anno in modo incredibile, cioè partendo dalla Coppa Italia e dalla prima partita dopo il lockdown fino ad arrivare a una finale con due grandi squadre in uno stadio che finalmente può essere riconsegnato ai propri tifosi. Questa è la cosa più importante. Questa sarà davvero la Coppa Italia di tutti gli italiani, il valore simbolico è stato quello di portarla in giro per il Paese finalmente con le persone che torneranno a partecipare. Uno spettacolo nello spettacolo e siamo contenti di esserci riusciti".

21.46 - Il ministro Speranza conferma: "Da domani l'inizio del coprifuoco slitta alle 23" - "Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 già da domani e definendo un percorso di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l'attenzione alle norme fondamentali di prevenzione". Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook, confermando le prime indiscrezioni dalla bozza del nuovo decreto, esaminata nel pomeriggio dalla cabina di regia.

20.54 - Coprifuoco, colori Regioni, palestre, piscine e riaperture. Ecco cosa cambia nel nuovo decreto - Presto il coprifuoco spostato alle 23, dal 7 giugno alle 24 e infine l'abolizione totale della misura a partire dal 21 giugno. E' questa, da quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che Mario Draghi avrebbe messo sul tavolo della cabina di regia. Nelle prossime ore il consiglio dei ministri dovrebbe varare il nuovo decreto anti-Covid che conterrà un alleggerimento delle restrizioni. La bozza sulle riaperture esaminata dalla cabina di regia prevede una serie di novità. Clicca qui per la news completa.

20.04 - Villarreal, il presidente Roig positivo al Covid: "Rimettiti presto, avremo bisogno a Danzica" - Il presidente del Villarreal, Fernando Roig, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo sui propri canali social: il numero uno non era presente alla sfida di ieri contro il Siviglia per questo motivo. "Recupera presto, abbiamo bisogno di te in Polonia", il messaggio pubblicato sui social. Il riferimento è ovviamente alla finale di Europa League contro il Manchester United, che si giocherà a Danzica il prossimo 26 maggio.

19.10 - Toni Kroos positivo al coronavirus. Era in isolamento da venerdì: il comunicato del Real - Il Real Madrid ha comunicato che Toni Kroos è risultato positivo al test COVID-19 effettuato oggi. Il centrocampista è in isolamento dallo scorso venerdì, 14 maggio, essendo stato in contatto diretto con una persona che era risultata positiva al COVID-19.

18.39 - Tifosi allo stadio, ok dalla cabina di regia al 25% di pubblico dall'1 giugno per gli eventi sportivi - Dalla cabina di regia di Palazzo Chigi, informa Sky Sport, emergono novità per quel che riguarda la presenza dei tifosi negli stadi. Secondo l'emittente i tifosi potranno assistere ad eventi e competizioni sportive all'aperto a partire dall'1 giugno, mentre per quelle al chiuso occorrerà aspettare l'1 luglio. I limiti sono quelli già fissati in precedenza: la capienza sarà limitata al 25% dei posti disponibili e comunque non superiore alle 1000 persone per gli eventi all'aperto e alle 500 persone per quelli al chiuso. La presenza di pubblico non sarà più limitata alle competizioni di interesse nazionale.

18.22 - Protezione Civile, il bollettino: 3.455 nuovi contagiati (-5.991 positivi rispetto a ieri). 140 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 118.924 tamponi e individuati 3.455 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 322.891, 5.991 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 140 persone affette da Coronavirus per un totale di 124.296 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 322.891

• Deceduti: 124.296 (+140)

• Dimessi/Guariti: 3.715.389 (+9.305)

• Ricoverati: 13.778 (-135)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.754 (-25)

• Tamponi: 63.021.591 (+118.924)

• Totale casi: 4.162.576 (+3.455, +0,08%)

18.11 - Finale Coppa Italia, deroga ad hoc sul coprifuoco per i 4300 tifosi che saranno al Mapei Stadium - Ultime sulla finale di Coppa Italia in programma mercoledì 19 maggio alle ore 21 fra Atalanta e Juventus. Da tempo è stato dato il via libera alla presenza di una percentuale di tifosi al Mapei Stadium per l'evento (4300 posti), ma visto l'orario di inizio dell'incontro esistevano dei dubbi circa la reale attuazione (a causa del coprifuoco delle 22). Secondo Sky Sport, fonti di governo fanno sapere che sarà prevista una deroga ad hoc per l'occasione, con i tifosi presenti che quindi potranno seguire la partita fino al fischio finale per poi fare rientro a casa.

14.25 - Una parte di pubblico alla Sardegna Arena per Italia-San Marino - L'Italia si appresta a riaprire gli stadi e dopo la prima vera prova di mercoledì nella finale di Coppa Italia a Reggio Emilia tra Juventus e Atalanta, sarà la volta della Sardegna Arena, che il prossimo 28 maggio ospiterà l'amichevole tra Italia e San Marino, in preparazione, per gli azzurri, all'Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno. Nello stadio di Cagliari ci sarà infatti spazio per una fetta di pubblico.

10.28 - Discussioni sul coprifuoco in Italia - L’accordo è ormai fatto: entro luglio il coprifuoco sarà eliminato. Ma la decisione non sarà immediata, si seguirà un percorso «graduale». L’ipotesi è quella di far slittare dal 24 maggio l’obbligo di rientro a casa alle 23 e dopo un paio di settimane alle 24. Una progressione che porterà alla fine di giugno quando sarà eliminato il divieto di circolare la sera.

LUNEDÌ 17 MAGGIO