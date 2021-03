live Man. Utd, Solskjaer: "Abbiamo battuto una grande squadra"

L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, parla a breve in conferenza stampa dopo la partita contro il Milan in Europa League. Segui le parole dell'allenatore dei Red Devils con il live su TMW.

Ore 23.30 inizia la conferenza di Solskjaer

Sulla partita vinta soprattutto nella ripresa: “Quando si vince in uno stadio del genere ci si sente bene, i primi minuti sono stati buoni poi abbiamo pasticciato. Nella ripresa le cose sono andate bene”.

Ancora una volta porta inviolata per il Manchester… “Sono felice per il salvataggio, poi abbiamo tenuto bene ed è la base per arrivare alla fine”.

Perchè Rashford che ha giocato solo un tempo? “E’ stato fuori per sei settimane, ha lavorato molto ma nel calcio non funziona così, non poteva fare più di 45 minuti, ma il suo ritorno è una buona notizia”.

Cosa ne pensi del Milan? “Siamo felici perché abbiamo battuto una squadra grandissima e storica e siamo davvero contenti”.

Avete concesso un gol nelle ultime sette gare… “e’ frutto di grande lavoro, si studiano i dettagli e la nostra difesa inizia dall’attacco. Abbiamo costruito una base solida”.

Ore 23.41 finisce la conferenza