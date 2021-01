live Serie C, le ufficialità di oggi: Cavese, arriva il centrocampista De Marco

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

16;54 - Cavese, tesserato De Marco - La Cavese 1919 comunica di aver tesserato il calciatore Simone De Marco. Il centrocampista napoletano, classe 1994, cresciuto nelle giovanili della Roma e della Juve Stabia e con esperienze in Serie C con le maglie di Casertana e Avellino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

16:18 - Avellino, è addio con Nikolic - L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore classe 2001 Mario Nikolic, soddisfacendo la richiesta del calciatore di rientrare in patria. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

15:36 - Renate, dal Catania arriva Vicente - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dal Catania, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente. Centrocampista italo-brasiliano classe 1989, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021,

11:49 - Alessandria, colpo in difesa: ecco Di Gennaro - Matteo Di Gennaro, classe ’94, è stato acquistato dall'Alessandria a titolo definitivo dal Livorno. Per lui, che indosserà la maglia 30, contratto con i grigi fino a Giugno 2023.

