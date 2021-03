live Udinese, Gotti: "C'è amarezza. Il rigore è arrivato oltre il tempo del recupero"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, a breve parla in conferenza stampa dopo la sfida a San Siro contro il Milan. Segui le parole dell'allenatore con il live su TMW.

Ore 23.40 inizia la conferenza di Gotti

Come valuta la prestazione della sua squadra? "In pressing e in intensità non siamo stati molto efficaci nei primi minuti della gara. Non mi è piaciuta la prima parte della gara mentre nella seconda parte della partita siamo cresciuti in intensità e concretezza"

Come valuta la prestazione e come giudica il rigore subito a tempo scaduto? "Sono soddisfatto dell'atteggiamento mentre la prestazione va valutata nel dettaglio. C'è amarezza per come è finita la gara. Il rigore è arrivato oltre il tempo del recupero e abbiamo giocato gli ultimi minuti in 10. C'è grande amarezza"

Ore 23.45 finisce la conferenza di Gotti