Lo sfottò del Chelsea ai fratelli Gallagher: Champions festeggiata sulle note di "Wonderwall"

Che gli Oasis siano dei tifosi sfegatati del Manchester City è noto ormai a tutti. Soprattutto Noel, maggiore dei fratelli Gallagher, è noto per essere molto partecipe delle sfide del City, e spesso ha festeggiato negli spogliatoi con i giocatori dopo le vittorie del club di Manchester. Nei giorni precedenti la finale di Champions, si era accesa, soprattutto sui social, la sfida, dal sapore Britpop, tra gli Oasis tifosi del City e i Blur, accaniti fans del Chelsea, rivali anche nel campo musicale. E dopo la vittoria di ieri sera del Chelsea, i blues, su Twitter hanno voluto celebrare la storica vittoria con uno sfottò ai famosi "rivali". Come? Celebrando sulle note di "Wonderwall", uno dei più grandi successi degli Oasis e canzone spesso intonata sugli spalti dell'Etihad Stadium.

I don't believe that anybody feels the way I do about you now. pic.twitter.com/VpMfvSiGeA

— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 30, 2021