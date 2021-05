Lozano scatenato con il Messico: entra e ribalta l'Islanda. Doppietta in un quarto d'ora

vedi letture

Un Hirving Lozano scatenato regala il successo in rimonta al Messico nell'amichevole internazionale contro l'Islanda andata in scena nell'orario della notte italiana. Semplicemente strepitoso l'esterno del Napoli, entrato in campo al 63' con la sua squadra in svantaggio per 0-1 a causa dell'autogol di Alvarez. Tempo un quarto d'ora e Lozano ha messo a segno una doppietta, andando a segno prima al 73' e poi cinque minuti più tardi (78'). Spalletti, fresco di annuncio sulla panchina del Napoli, starà senz'altro prendendo appunti.