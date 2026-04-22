TMW Radio Lucchesi: "Fiorentina, Sarri sarebbe eccellente. Roma, Gasp può rimanere"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il dirigente Fabrizio Lucchesi.

Fiorentina, potrebbe arrivare Sarri?

"Credo che sia una scelta eccellente, vuoi per lo spessore tecnico e umano, poi per coronare un sogno che Sarri non ha mai nascosto. Paratici se ha fatto un sondaggio sa quanto guadagna e tutto. Sarebbe una delle scelte migliori".

Vanoli meriterebbe un'altra chance?

"Innanzitutto per le difficoltà che ha incontrato e l'atteggiamento professionale meriterebbe davvero il rinnovo. Ha pensato solo a tirare fuori la Fiorentina da una situazione drammatica. Non credo faccia fatica a trovare un'altra piazza dopo Firenze".

Chivu ha fatto meglio di Conte e Inzaghi?

"Difficile fare meglio di quello che ha fatto. Quello che ha fatto quest'anno era difficile da pensare, credo ci abbia messo del suo, con una squadra sicuramente da valori elevati senz'altro, ma gli dico bravo".

Che ne pensa del calcio italiano?

"Spalletti ha 67 anni, Sarri e Gasperini anche. Il problema non è di anagrafica. Gli allenatori sono fondamentali nella fase di formazione e oggi non sono formati. Le partite le vincono poi i giocatori, non gli allenatori. Poi la differenza è che nelle big è più gestione che formazione. Nelle più piccole hai più tempo per sviluppare certe cose".

Roma, come finirà la vicenda Gasperini-Ranieri?

"E' una brutta vicenda per tutti, difficile da ricomporre. Credo ci siano chiacchierate per capire, ma non credo potranno continuare insieme. Io dovessi scommettere direi che rimarrà Gasperini, ma non perché abbia ragione ma per una continuità tecnica da dare e Ranieri potrebbe fare scelte diverse".