Lutto: E' morto il "Murciélago" Graciani

vedi letture

Argentino, aveva 56 anni: giocò nel Lugano nella stagione 1991-92 ma diventò grande con il Boca Juniors

Alfredo Graciani, famoso attaccante argentino, è morto all’età di 56 anni a causa di un arresto cardiaco. Lo ha annunciato il club che lo ha reso celebre, il Boca Juniors, con cui ha segnato 83 gol in oltre 250 partite. Ribattezzato «Murcielago», ha iniziato la sua carriera nel 1981 con il Club Atlético Atlanta nella 2a divisione argentina per poi giocare per diversi club in patria e anche all'estero, in particolare nel Lugano in Svizzera.

HA concluso in Venezuela la sua carriera da calciatore.