Manchester City-Chelsea, Di Canio: "Guardiola favorito, ma se non sblocca dopo 30 minuti..."

Ospite negli studi di Sky, Paolo Di Canio parla così dell'imminente finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea: "Il City arriva in un vantaggio umorale. In una partita secca tutto può accadere. Mi sbilancio, per la qualità e trasporto c'è un favorito, ma il Chelsea diventa una brutta gatta da pelare se non si sblocca dopo 30 minuti".