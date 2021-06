Marino Bartoletti: "Quelli che..."

QUELLI CHE... "vedrete quando affronteremo le squadre forti"

QUELLI CHE... "abbiamo superato un girone ridicolo"

QUELLI CHE... "dovevamo arrivare secondi nel girone così avremmo avuto un tabellone migliore"

QUELLI CHE... "Mancini doveva convocare Politano, Romagnoli, Kean e Cragno"

QUELLI CHE... "come si fa a lasciare a casa Pruzzo e Beccalossi"....No, pardon, questi sono dell'82!

QUELLI CHE... "fino ad ora non abbiamo fatto assolutamente nulla"!

QUELLI CHE..."tanto se anche battiamo l'Austria, poi perdiamo con Belgio o Portogallo"...

"Io sono solo un povero cadetto di Guascogna/però non la sopporto LA GENTE CHE NON SOGNA ". Francesco Guccini ("Cirano", da "D'amore di morte e altre sciocchezze" - 1996)

Grazie anche per questo Maestrone! Forza azzurri! Forza ragazzi!