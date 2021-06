Marocchi: "Gattuso-Fiorentina brutta vicenda soprattutto perché non ce la raccontano"

Ospite in studio di Sky, Giancarlo Marocchi ha commentato la separazione tra Gattuso e la Fiorentina: “È una brutta vicenda, soprattutto perché non ce la raccontano. Così pensiamo quello che ci pare. Io avrei voluto due conferenze stampa, in cui ognuno raccontava la sua verità. Quando le cose rimangono nel silenzio, non mi puoi costringere a non pensare che qualcosa sia successo”.