Milan al lavoro in vista del Manchester United. A Milanello presenti anche Maldini e Massara

vedi letture

Lunedì di lavoro per il Milan, che si è ritrovato questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione del prossimo incontro di Europa League a Old Trafford contro il Manchester United (giovedì 11 marzo alle ore 18.55). Presenti a Milanello per seguire l'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.