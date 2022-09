Milan e Inter, si accelera per il nuovo San Siro: il 19 via al dibattito, a ottobre la risposta

La road map per il nuovo San Siro di Inter e Milan adesso è definita - sottolinea La Gazzetta dello Sport - perché il dibattito pubblico sullo stadio di proprietà che le due milanesi vogliono costruire insieme inizierà il 19 settembre, tra due settimane. A tre anni dalla presentazione del progetto di fattibilità da parte di Inter e Milan, il cammino verso la Cattedrale firmata Populous che dovrebbe prendere il posto del Meazza potrà finalmente ripartire. E per i due club, adesso, è essenziale che si cominci a correre: l’obiettivo resta quello di iniziare i lavori nel 2023. Altrimenti rimane in piedi il famoso piano B: l’ipotesi di Sesto San Giovanni può sempre diventare la carta da giocare qualora i tempi attesi per San Siro non venissero rispettati.

Ma quali saranno questi tempi? Il dibattito pubblico - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, coordinato da Andrea Pillon, si articolerà in dieci incontri, cinque pubblici (aperti ai cittadini) e altri cinque dedicati agli esperti, per un totale di 40 giorni: per fine ottobre il ciclo sarà concluso e poi occorrerà aspettare la relazione di Pillon e un ultimo passaggio, il parere del Comune e dei due club su quanto emerso. Se tutto filerà liscio, i lavori potranno prendere il via alla fine del prossimo anno e consegnare a Inter e Milan la nuova casa per il 2027: a fronte di un progetto da 1,2 miliardi di euro, nelle casse delle due squadre entreranno almeno 80 milioni ciascuno a stagione).