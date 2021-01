Milan, Elliott vuole andare avanti anche in Coppa Italia: vietato distrarsi, obiettivo quarti

Il Milan vuole continuare a vincere, anche in Coppa Italia, e punta dritto ai quarti di finale. L’indicazione, scrive il Corriere della Sera, arriva dall’alto, ovvero dal fondo Elliott, la proprietà. Vietato distrarsi, dunque: il club ci tiene a fare bella figura e vuole passare il turno. La squadra risponderà presente, come ha sempre fatto fin qui. Nonostante l’assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic (che stasera dovrebbe giocare uno spezzone di gara), i giovani rossoneri non hanno mai cambiato modo di giocare, approcciando ogni partita con in testa solo la vittoria.