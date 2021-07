Milan, giovedì il raduno. Il club ai tifosi: "Non venite a Milanello, rispettiamo il protocollo"

Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, inizierà la stagione 2021/2022 per il Milan. Con un breve messaggio, il club rossonero ha chiesto ufficialmente ai propri tifosi di non presentarsi a Milanello in occasione del raduno, per evitare assembramenti e rispettare il protocollo Covid-19.