Milan, Ibra titolare in campionato dopo 57 giorni. Si rivede in panchina Saelemaekers

Milan che deve fare i conti con squalifiche (Leao), infortuni (Bennacer, Gabbia) e Covid (Théo Hernandez, Rebic, Calhanoglu e Krunic). Che ritrova Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto in campionato dopo 57 giorni. Lo svedese ha comunque riassaggiato il campo 6 giorni fa in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Poche sorprese, scelte sostanzialmente obbligate. Si rivede Saelemaekers, fermo da quattro partite contando anche la Coppa Italia, per problemi al bicipite femorale. E siede in panca anche il nuovo acquisto Meite.