Milan, ko in trasferta un anno e quattro giorni dopo. E a secco fuori casa dopo 419 giorni

Prima sconfitta in trasferta per il Milan in questa stagione. Prima dell'incontro del "Picco" i rossoneri avevano un ruolino di 8 vittorie e un pareggio in 9 partite, segnando sempre almeno due reti. Stavolta oltre al ko la squadra è stata incapace di segnare e non succedeva fuori casa da 419 giorni, dallo 0-5 contro l’Atalanta nel dicembre 2019, data della precedente sconfitta dei rossoneri lontani da San Siro. Tecnicamente, tuttavia, l'ultima trasferta che ha visto il Milan perdente è il derby del 9 febbraio.