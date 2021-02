Milan, zero tiri nello specchio della porta. Non succedeva dall'esordio del campionato 2019/20

La partita del Milan contro lo Spezia è sicuramente una delle più brutte della gestione Pioli e c'è un dato che evidenzia la serata noi dei rossoneri: zero tiri nello specchio della porta. Era dalla partita d'esordio del campionato passato che non accadeva, la gara in questione fu contro l'Udinese alla Dacia Arena, con Marco Giampaolo in panchina. Per la cronaca l'incontro terminò 1-0 per i bianconeri.