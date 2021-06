Mourinho: "Italia? Difficile trovare punti deboli. Guarderò con attenzione i miei giocatori"

Lo Special One 'Mancini ha fatto un grande lavoro e si vede'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Guarderò con attenzione i miei giocatori della Roma: Spinazzola, Cristante e Pellegrini. Mi concentrerò su di loro guardando l'Italia, ma gli Azzurri hanno un buon mix di giocatori di d'esperienza e ragazzi che sanno vincere" lo ha detto Josè Mourinho, futuro tecnico giallorosso, al Sun analizzando le squadre che parteciperanno al prossimo Europeo. Sull'Italia poi ha aggiunto: "Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi. Quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto sotto con lui". Poi un passaggio sul modo di giocare degli Azzurri: "Mancini sta dando loro un po' più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come difendere. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno da final four". Infine una battuta anche sulla Francia che per Mourinho resta la favorita. "Quando hai Mbappe dalla tua parte è veramente difficile non vincere", ha concluso lo Special One. (ANSA).