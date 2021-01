Napoli, Koulibaly e Malcuit ancora a parte: terapie, palestra e lavoro personalizzato

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in palestra, successivamente il gruppo si è allenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo.