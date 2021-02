Napoli, lavoro personalizzato per Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen. Il report del club

vedi letture

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center in vista del match contro il Benevento in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18. La squadra - riporta la nota ufficiale del club azzurro - si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.