Nervo su Orsolini: "Mancini sa che come lui ce ne sono pochi. Può andare all'Europeo"

L'ex ala del Bologna Carlo Nervo ha parlato di Riccardo Orsolini alla Gazzetta dello Sport in chiave Nazionale: "Mancini è un allenatore intelligente e sa che di giocatori come lui ce ne sono pochi in Italia. Per me ha ancora buone possibilità di rientrare tra i convocati in vista del prossimo Europeo". Poi sul dualismo con Skov Olsen: "La rivalità fa benissimo. Se vuoi conquistare il posto devi mostrarti al meglio e al contempo cresci mentalmente".