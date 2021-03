Non solo Raiola contro la FIFA. Tuona anche Barnett: "Deve capire che non siamo ragazzini"

Non soltanto Mino Raiola contro la FIFA. Intervistato da The Athletic insieme al collega, col quale guida il movimento Football Forum, Jonathan Barnett, super agente inglese, commenta così la battaglia alla confederazione guidata da Infantino: “La Fifa deve capire che non siamo ragazzini, che non guidiamo piccole imprese. Siamo loro pari, da qualsiasi punto di vista si guardi alla cosa. La mia critica principale è che la FIFA sia troppo lontana dal gioco oggi, siede nella sua torre d’avorio in Svizzera. Non hanno alcuna idea di quello che fanno i calciatori, gli agenti o le società. Scrivono regole che fanno comodo a loro, ma non conoscono i calciatori e dovrebbero starne alla larga”