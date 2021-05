Ordine su Il Giornale: "Valzer della panchine, tecnici scelti in base alle richieste economiche"

Franco Ordine nel suo "commento" per Il Giornale, torna sul tema allenatori che terrà banco nei prossimi giorni visti i tanti cambi che dovrebbero avvenire in Serie A: "Nelle prossime settimane assisteremo a una sequenza di cambi di allenatori, scanditi dalla necessità finanziaria di ridurre gli stipendi e ridimensionare i costi di gestione, calciomercato compreso. (...) Da qui in poi, la scelta di taluni presidenti sarà orientata non dalla bravura dei tecnici da schierare ma dalle loro richieste economiche. Chi pretende di meno?".