Padova, l'ex presidente Bonetto critica Gravina: "Non doveva posare con la maglia del Perugia"

L'ex presidente del Padova Roberto Bonetto nel corso della trasmissione Tuttincampo Spogliatoi su TV7 Triveneta ha criticato aspramente il presidente della FIGC Gabriele Gravina per aver posato con la maglia del Perugia, club che ha conquistato la promozione diretta in Serie B a scapito dei biancoscudati, nelle scorse settimane: “Nel Palazzo qualcuno non ci ha voluto bene. Non è per tirare fuori delle scuse, abbiamo tutto lì davanti agli occhi. Un presidente della FIGC può certamente ricevere un presidente di un club ma non può prestarsi a una fotografia dove riceve una maglia e poi la foto viene usata dal punto di vista dell’immagine. - conclude Bonetto come riporta Trivenetogoal.it - Queste situazioni influenzano, fanno capire che una società potrebbe avere più potere di un’altra. Una cosa del genere fa sentire la società Perugia più forte della società Padova”.

