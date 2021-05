Paganin: "Se l'Inter non avesse vinto lo scudetto commenteremmo con altri toni questa gara"

Massimo Paganin, ai microfoni di Inter Tv, commenta a caldo la sconfitta dei nerazzurri arrivata contro l’Inter: “È stata una partita che abbiamo visto con il sorriso sulle labbra avendo già vinto lo scudetto, altrimenti staremmo discutendo in altri toni per quanto accaduto. Lo scudetto è già arrivato, questa partita l’avremmo valutata in maniera diversa se fosse stata importante, il calcio di rigore sarebbe da rivedere. Indipendentemente da questo, l’Inter ha fatto la partita e l’ha gestita, ha concesso forse un po’ troppo per leggerezza. Mi è piaciuto come la squadra ha gestito la gara”.