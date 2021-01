Palmeri: "Se Gattuso mette Bakayoko in panchina il Napoli ha solo da guadagnarne"

vedi letture

Dopo il ko del Napoli in casa dell’Hellas Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport ed editorialista di TMW ha commentato la prestazione degli azzurri con un post su Twitter: "Non è mai colpa di un giocatore, ma secondo me se Gattuso mette Bakayoko in panchina e nel frattempo gli fa il lavaggio del cervello, il Napoli ha solo da guadagnarne".