Papa Francesco accoglie lo Spezia: "Complimenti per ieri. Bello vedere lo sforzo dei giovani"

"Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Prima di tutto, complimenti, perché ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro. Voi oggi siete 4 a 2, va bene. Complimenti e coraggio! E grazie per questa visita, perché a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia, lo sport “porta su” tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo, perché ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza".

Con queste parole, Papa Francesco ha accolto lo Spezia Calcio al gran completo, ricevuto questa mattina in udienza privata nelle stanze vaticane.

Un evento senza precedenti per il Club di via Melara, con dirigenti, staff e calciatori visibilmente emozionati. A fare da portavoce della Proprietà e del Club il Consigliere Maurizio Felugo e il Presidente Stefano Chisoli, il quale ha donato al Santo Padre un pallone firmato da tutta la squadra e una teca contenente una maglia da gioco delle Aquile con la scritta "Francesco 1".