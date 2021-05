Parma, Conti ha lavorato in gruppo. Problemi per Brugman: domani esami agli adduttori

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Andrea Conti ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Valentin Mihaila. Gaston Brugman verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare agli adduttori di destra. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.