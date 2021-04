Parma, si ferma anche Conti: contrattura al soleo, ancora a parte Mihaila ed Hernani

Lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da torelli e da un lavoro tattico, più partita su porzione ridotta del campo. Così si è sviluppata quest'oggi la seduta di allenamento in casa Parma. Lavoro differenziato per Hernani, Simone Iacoponi, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Valentin Mihaila. Terapie per Andrea Conti per una contrattura al soleo destro. Terapie per Joshua Zirkzee