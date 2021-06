Piccinini prima di Italia-Svizzera: "Azzurri cresciuti in autostima. Svizzera con grossi limiti"

Nel prepartita di Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro2020, ha parlato dai microfoni di SkySport Sandro Piccinini: “Sono ottimista per la partita dopo quello che si è visto al debutto. La squadre è cresciuta in autostima, mi aspetto una conferma. La Svizzera nella prima partita non ha impressionato. Il migliore è stato Embolo ma non è certo un bomber. E’ una squadra con grossi limiti. L’Italia ha l’idea di imporre il proprio gioco anche nella metà campo avversaria. Non sarà sempre possibile perché magari affronteremo squadre con maggiori qualità di palleggio. L’idea iniziale però mi piace, aggressivo. Anche i singoli sono cresciuti come qualità. Insigne e Spinazzola questa sera potrebbero avere un’altra serata a disposizione per fare bene nonostante alla seconda giornata le squadre si conoscono meglio”.