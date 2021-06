Primavera, alle 19 in campo Roma-Atalanta su Sportitalia

Si parte con la fase ad eliminazione diretta del campionato primavera nella marcia che porta allo scudetto, allo stadio Ricci di Sassuolo si affrontano Roma e Atalanta, due veterane del campionato Primavera, da una parte la squadra di De Rossi dei gioiellini Zalewski o Milanese già in grado di esordire e far gol anche in prima squadra, sull’altro versante la Dea di Brambilla, reduce da due scudetti consecutivi, con i vari Ruggeri e Ghislandi già in prima squadra oltre al fantasista e capitano Cortinovis tra gli elementi di spicco. Gara ad eliminazione diretta alle 19 su Sportitalia, in palio la semifinale