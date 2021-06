Pusceddu: "Tonali costa 40 milioni? Allora quanto varrebbe oggi Maradona?"

vedi letture

La Redazione di TuttoCagliari.net ha avuto il piacere di intervistare l'ex terzino rossoblu ed attuale ct della Natzionale Sarda Vittorio Pusceddu. A condurre la diretta sulla nostra pagina Facebook, i nostri Luca Di Leonardo e Giancarlo Cornacchia.

Ai "tempi di Pusceddu" si giocava col cuore, ora un po' meno

"Quando giocavo io, per strappare un contratto, bisognava fare tre-quattro buoni campionati, altrimenti facevi fatica. Altrimenti Maradona quanto avrebbe dovuto guadagnare? Se Tonali vale 40 milioni, uno come Maradona dovrebbe prenderne 40-50 solo di contratto. Ai miei tempi affrontavi gente come Maradona, Van Basten, Platini, Zidane, gente che ha fatto la storia del calcio. Ora, in Italia è molto difficile trovare giocatori del genere, se non a fine carriera."

Sulle difficoltà di creare giocatori in casa, da parte dei settori giovanili

"Se un settore giovanile come quello dell'Atalanta, sempre stato all'avanguardia, schiera 7-8 stranieri qualche problema c'è. Noi al Cagliari, (ai tempi di Cellino ndr) siamo riusciti a togliere fuori 6-7 giocatori che stanno giocando tra Serie A e B, tra cui Barella, Deiola e Murru. Dal 2015 in poi, non sono stati creati giocatori in casa. Carboni, era stato portato al Cagliari da noi. Io non credo che i giocatori sardi siano inferiori agli altri, le qualità ci sono e le abbiamo dimostrate negli anni passati.