Ravanelli: "Milan, Ilicic può essere più determinante di Calha in avanti. Ma il turco dà quantità"

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il suo contratto e potrebbe andare via a zero tra poco più di un mese. Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato di uno dei possibili sostituti del turco, Josip Ilicic: "Sono due giocatori diversi: Ilicic è più determinante nella fase offensiva, ma Calhanoglu ha più quantità. Si può scegliere in base al modulo che vorrà usare Pioli: in una partita in cui bisogna attaccare di più, lo sloveno potrebbe essere più adatto; in una partita più di quantità, invece, Calhanoglu garantisce un rendomento superiore", ha detto a Sky Sport.