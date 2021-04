RBN - Balzaretti: "Pirlo incita tanto la squadra. Lippi alla Juve? Sì se i ruoli sono chiari"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Fuori di Juve', è intervenuto l'ex calciatore Federico Balzaretti, oggi opinionista su DAZN: "Atalanta-Juventus? Giochi contro una squadra forte e una diretta concorrente, è una bella prova per i bianconeri. L'Atalanta è in forma, gioca bene, ha un calcio particolare e quindi sarà una prova diversa dal punto di vista anche tecnico-tattico. Può essere una partita divertente, ci sono tutte le componenti, e per la Juventus può essere una bella bilancia per misurare il lavoro di Pirlo".

Su Pirlo: "È un allenatore che parla tanto, ve lo posso assicurare. Chiaro che non possiamo chiedergli cose che non sono nella sua indole, ma il fatto che lui parli poco è un luogo comune. Incita tanto la squadra. Poi ovviamente non è uno che urla e gesticola, ma la comunicazione arriva poi giocatori".

Sulla Juventus: "La Juve è già nel suo secondo ciclo, secondo me il ciclo è finito con Allegri. La scelta di Sarri e poi quella di Pirlo sono arrivate per dare un tipo di calcio diverso, non che Allegri non giocasse bene a calcio. Poi se parliamo di valore assoluto, sicuramente è più basso rispetto agli anni passati. A centrocampo c'è qualcosa da correggere, penso che sia evidente. Io ho dato l'Inter come favorita per il campionato perché era nel secondo anno che è quello di consolidamento. La Juventus ha lavorato per ringiovanire la rosa, giocatori come Kulusevski e Chiesa dovranno dare il via a un secondo ciclo. Ci sono molti giovani e molti giocatori a fine ciclo, manca forse qualcuno sui 28-29 anni, quindi nel pieno della carriera".

Su Lippi direttore tecnico: "La cosa più importante sono gli equilibri. Se gli equilibri a inizio anno sono chiari allora sì, se poi i ruoli si accavallano ci sono grande problematiche. Tutto è relativo. Credo comunque che Lippi sia una persona intelligente e che possa essere un valore aggiunto, dipende tutto dagli equilibri e dai ruoli".

Su Gosens: "Sarà un bel duello con Cuadrado che è uno dei giocatori più in forma della Juve, ha fatto una stagione straordinaria. Sarà un duello chiave, Gosens è destinato a fare il grande salto".

