RBN - Bucciantini: "Juve, se lasci partire CR7 devi prendere uno tra i i primi sette del mondo"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, presenza fissa su Sky: "Ronaldo? Tracciare un giudizio sull'importanza di Ronaldo dopo la partita col Porto è al di là del cinismo, siamo al fatto storico. Agli ottavi di finale di Champions CR7 aveva sempre fatto bene. E meno male che c'era. Secondo me non va affrontata così la questione. La società deve mettersi lì e fare un'analisi seria, non basandosi sulla sua peggior partita. Lui ha dimostrato che è stata proprio una partita storta, non è che è arrivato impreparato o fuori condizione. Bisogna analizzare complessivamente le cose, i costi, quello che Ronaldo ti dà in termini di gol e cosa ti toglie nello sviluppo del gioco".

Da chi ripartire per costruire la Juve del futuro?



"A me la difesa ha convinto, anche di più quando la Juve si è abbassata di qualche metri. Il rendimento in Italia di giocatori come Bonucci e Chiellini è ancora alto. Mi piace che Bernardeschi abbia trovato il modo di essere utile sugli esterni. Poi c'è De Ligt che è un capo mastro. A centrocampo servirebbe un atto di fede e io non lo voglio fare. Io penso che Chiesa e Kulusevski siano eccezionale, bisogna trovare il modo di farli correre come è successo a Cagliari. Serve un grande ritmo di gioco e in questo senso non so chi salvare del centrocampo della Juve. McKennie sì, ma non è un giocatore su cui puoi costruire il reparto. A me piace anche Rabiot ma ti senti tradito se solo a volte fa quello che deve fare. C'è da lavorare. In attacco secondo me ci siamo. Se poi decidi di rinunciare a Ronaldo ti si aprono tante possibilità, ma devono essere possibilità assolute. Devi trovare un'alternativa tra i primi 7 del mondo".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.