RBN - C. Zenoni: "Terrei Dybala e sacrificherei CR7. Gosens perfetto per la Juventus"

vedi letture

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti : Michele Criscitiello (dir. Sportitalia), Cristian Zenoni (ex calciatore Juventus)

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto Cristian Zenoni, ex calciatore della Juventus: "Il ritorno di Lippi alla Juve da direttore tecnico? Penso proprio che farebbe bene, conosciamo tutti il valore dell persona e del tecnico, è una persona che aggiunge qualcosa. Penso che possa ancora fare la differenza".

Su Dybala e Ronaldo: "Da fuori, come sensazione dico che se fossi io nella società terrei più Dybala che Ronaldo, quest'anno non l'abbiamo mai visto ma secondo me la presenza di CR7 non lo ha aiutato. Per il momento ci sta mancando un giocatore che poteva essere determinante come ha dimostrato nelle passate stagioni. Io terrei La Joya e sacrificherei CR7".

Su Buffon: "Ha dimostrato sul campo che può ancora giocare a calcio, è una figura importantissima e non si discute. Secondo me un'altra stagione la potrebbe fare tranquillamente, soprattutto lontano dalla Juventus. Credo gli farebbe bene trovare una squadra dove poter giocare titolare".

Su Gosens: "Potrebbe essere un ottimo rinforzo per la Juve per quello che ha fatto vedere a Bergamo, non è il primo anno che fa un campionato del genere. Garantisce rendimento e anche gol, potrebbe essere uno dei primi obiettivi che la Juve ha in mente".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.